Atakan Karazor kimdir? Atakan Karazor nereli, Türk mü, Milli Takım'da mı?

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Atakan Karazor, Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'ta forma giyen Türk asıllı futbolcudur. Orta sahada görev yapan ve Stuttgart'ın kaptanlığını üstlenen Karazor, 3 Kasım 2026'da oynanan Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Almanya'da dünyaya gelen futbolcunun kökeni, vatandaşlığı ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki kariyeri merak ediliyor. Peki, Atakan Karazor kimdir, nereli, Türk mü, kaç yaşında? Atakan Karazor Milli Takım'da oynuyor mu? Detaylar...

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerini Almanya'da sürdüren Karazor, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor. 1,91 metre boyundaki futbolcu, savunma ağırlıklı oyun tarzıyla tanınıyor.

Futbola Almanya'da başlayan Karazor, kariyerinin ilk dönemlerinde VfL Bochum ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giydi. Ardından Holstein Kiel'de oynayan futbolcu, 2019 yılında VfB Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart'ta gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Karazor, kulübün kaptanlığını da üstlendi.

ATAKAN KARAZOR NERELİ?

Atakan Karazor, Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Futbolcu, Türk kökenli bir aileden geliyor.

ATAKAN KARAZOR TÜRK MÜ, ALMAN MI?

Almanya doğumlu Atakan Karazor, Türk kökenli bir futbolcu. VfB Stuttgart'ın resmi oyuncu profilinde futbolcunun ülke bilgileri Türkiye ve Almanya olarak gösteriliyor. Karazor, uluslararası futbol kariyerinde ise Türkiye'yi tercih etti.

Almanya'da yetişmesine rağmen ay-yıldızlı formayı seçen futbolcu, 2024 yılında ilk kez Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

ATAKAN KARAZOR MİLLİ TAKIM'DA MI?

Atakan Karazor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyiyor. İlk kez Ekim 2024'te A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan futbolcu, 15 Kasım 2025 tarihinde ilk kez ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Mayıs 2026 tarihinde açıkladığı 2026 FIFA Dünya Kupası geniş aday kadrosunda da yer alan Karazor'un milli maç sayısı 2, gol sayısı ise 0 olarak kaydedildi.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Atakan Karazor, Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'ta forma giyiyor. 1 Temmuz 2019'da Stuttgart'a katılan futbolcu, orta sahadaki savunma görevini üstleniyor. Takım kaptanlarından biri olan Karazor, 16 numaralı formayı giyiyor.

Futbolcunun Stuttgart'tan önce forma giydiği takımlar arasında VfL Bochum, Borussia Dortmund II ve Holstein Kiel bulunuyor.

ATAKAN KARAZOR KAÇ YAŞINDA?

13 Ekim 1996 doğumlu Atakan Karazor, 4 Kasım 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. 1,91 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapmaktadır.