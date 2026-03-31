Atakan Karazor davası ne oldu, taciz davası bitti mi, Atakan Karazor olayı nedir? Atakan Karazor kimdir aslen nereli?

Atakan Karazor davası ne oldu, taciz davası bitti mi, Atakan Karazor olayı nedir? Atakan Karazor kimdir aslen nereli?
"Atakan Karazor davası ne oldu, taciz davası bitti mi?" soruları, başarılı futbolcunun milli takım kampına katılmasıyla birlikte yeniden spor gündeminin üst sıralarına taşındı. Atakan Karazor davası ne oldu, taciz davası bitti mi, Atakan Karazor olayı nedir?

Türkiye A Milli Takımı'nın orta sahasındaki dinamizmiyle dikkat çeken Atakan Karazor kimdir, aslen nereli? Almanya doğumlu gurbetçi futbolcumuzun hayatı ve kariyer basamakları, milli maç heyecanıyla birlikte büyük merak konusu oldu.

ATAKAN KARAZOR OLAYI NEDİR VE DAVA NE OLDU?

Atakan Karazor, 2022 yılının Haziran ayında tatil için gittiği İspanya'nın Ibiza adasında bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. 18 yaşında bir kadına yönelik "cinsel saldırı" iddiasıyla arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan oyuncu, bir süre tutuklu kalmıştı. Davanın son durumu hakkında açıklama yapılmadı.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

Atakan Karazor, modern ön libero mevkisinde sergilediği oyunla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biridir.

Doğum Tarihi: 13 Ekim 1996 (29 yaşında).

Doğum Yeri: Essen, Almanya.

Aslen Nereli: Atakan, Almanya doğumlu bir Türk vatandaşıdır. Ailesi aslen Zonguldaklıdır.

Boyu: 1,91 m.

Mevki: Ön libero / Merkez orta saha.

KARİYER YOLCULUĞU VE MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Futbol eğitimini Almanya'da alan Atakan, fiziksel gücü ve oyun zekasıyla tanınıyor.

Altyapı: Bochum ve Borussia Dortmund altyapılarında yetişti.

Profesyonel Kariyer: Holstein Kiel'deki çıkışının ardından 2019 yılında VfB Stuttgart'a transfer oldu. Burada takım kaptanlığına kadar yükseldi.

A Milli Takım: Uzun süre Almanya ile Türkiye arasında bir tercih yapması beklenen Atakan, Vincenzo Montella döneminde Türkiye A Milli Takımı'nı tercih etti. 2026 Dünya Kupası elemeleri kadrosunda orta sahanın en önemli alternatiflerinden biri olarak yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı

Canlı anlatım: Dev maç başladı, kıran kırana bir mücadele var

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Caminin tuvaletinde gören polisi aradı! Hem de kadınlar bölümünde
Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihi hakkında konuştu! Değişikliklerin sebebi buymuş
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti