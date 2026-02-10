Atakan Çelik kimdir? Atakan Çelik kaç yaşında, nereli?

Atakan Çelik, hem ekran hem sahne çalışmalarında adından söz ettiren çok yönlü bir isim olarak dikkat çekiyor. Oyunculuk, senaristlik ve müzik alanlarındaki başarılarıyla takipçilerin ilgisini çeken Çelik'in kariyer hikayesi ve yaşamına dair merak edilen detaylar, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Hangi projelerde yer aldığı ve sanat hayatının bilinmeyen yönleri, hayranlarının gündeminde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATAKAN ÇELİK KİMDİR?

Atakan Çelik, Türk oyuncu, senarist, şarkıcı ve bestecidir. 2019 yılından itibaren televizyon, sinema ve internet projelerinde yer alan Çelik, Çok Güzel Hareketler 2 programındaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ayrıca kendi şarkılarını da yayınlayan çok yönlü bir sanatçıdır.

ATAKAN ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Atakan Çelik, 3 Şubat 1990 doğumludur ve 36 yaşındadır.

ATAKAN ÇELİK NERELİ?

Atakan Çelik, Türkiye'nin İstanbul şehrinde, Beyoğlu ilçesinde doğmuştur.

ATAKAN ÇELİK'İN KARİYERİ

Eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Atakan Çelik, mezuniyet sonrası bir süre sigorta sektöründe çalıştı. 2015 yılında BKM Mutfak ekibine katılarak oyunculuk eğitimi aldı ve sahne deneyimi kazandı. Sinema kariyerine 2019'da vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmiyle başladı. 2020 yılında Ramo dizisinde, 2021 yılında ise Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde rol aldı. 2019 yılından beri Çok Güzel Hareketler 2 programında hem başrol oyuncusu hem de senarist olarak yer almaktadır.