Ataberk Doğan kedi olayı nedir, Ataberk Doğan ne dedi,neden gündem oldu, Ataberk Doğan kimdir?

Ataberk Doğan ne dedi, neden gündem oldu? Sosyal medyada farklı tepkilere yol açan olayın ardından kullanıcılar, Doğan'ın yaptığı açıklamaları ve tartışmanın nasıl başladığını araştırmaya başladı. Bu süreçte Ataberk Doğan'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve hangi projelerle tanındığı da en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, Ataberk Doğan kimdir, kedi olayında neler yaşandı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ATABERK DOĞAN KEDİ OLAYI NEDİR? ATABERK DOĞAN NE DEDİ, NEDEN GÜNDEM OLDU?

Ataberk Doğan kedi olayı nedir, ne dedi, neden gündem oldu? Sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan, canlı yayın sırasında bir kediye yönelik sarf ettiği sözlerle sosyal medyada büyük tepki topladı. Yayından bir kesitin yayılmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Doğan, açıklama yaparak sözlerinin yanlış olduğunu kabul etti. İşte olayla ilgili bilinenler...

ATABERK DOĞAN KİMDİR?

Ataberk Doğan, Kick ve YouTube platformlarında yayın yapan bir sosyal medya yayıncısı. Uzun süreli canlı yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Doğan, yayınlarını diğer içerik üreticileriyle birlikte gerçekleştiriyor.

ATABERK DOĞAN KEDİ OLAYI NEDİR?

Olay, Ataberk Doğan'ın birlikte yayın yaptığı bir kadın yayıncının kedisinin masada yürüdüğü anlarda yaşandı. Doğan'ın kediye yönelik müstehcen ve uygunsuz ifadeler kullandığı, yayındaki bazı kişilerin ise bu sözlere kahkahalarla güldüğü görüldü. Yayından bir kesitin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sözler hayvan istismarını çağrıştırdığı gerekçesiyle sert tepkilerle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve içerik üreticisi duruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, Doğan'ın geçmiş yayınlarında da hayvanlara yönelik benzer ifadeler kullandığını öne sürdü. Pinti Panda lakaplı yayıncı Afşar Tuna Akşen ise videoyu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleyerek paylaştı.

ATABERK DOĞAN NE DEDİ?

Tepkilerin ardından açıklama yapan Ataberk Doğan, kediyle ilgili konuşmanın yanlış olduğunu kabul etti. Doğan, söz konusu konuşmanın çirkin ve yapılmaması gereken bir muhabbet olduğunu, yayında terbiyesizlik yaptıklarını ve bu nedenle eleştirilmeyi hak ettiklerini ifade etti. Doğan ayrıca kendisi hakkında yapay zekayla üretilmiş sahte videolar paylaşıldığını belirterek, bu nedenle ilk kez sosyal medyada bir kişiye dava açtığını açıkladı.

YAYIN ARKADAŞINDAN ÖZÜR

Yayında yer alan isimlerden umurafann da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Gülme tepkisi nedeniyle eleştirilen yayıncı, gelen eleştirilerin haklı olduğunu söyleyerek özür diledi ve izlediği görüntüler nedeniyle kendinden utandığını ifade etti. Ancak ailelerine yönelik hakaretlerin kabul edilemeyeceğini de vurguladı.