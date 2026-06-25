Aşure günü ne zaman? Aşure günü bugün mü?

Aşure Günü, İslam aleminde asırlardır önemini koruyan özel günler arasında yer alıyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in onuncu gününde idrak edilen bu anlamlı gün, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Hem dini yönü hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren gelenekleriyle öne çıkan Aşure Günü'nün anlamı ve önemi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Aşure Günü bugün mü, neden önemlidir? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilendirilen bu özel gün, Müslümanlar tarafından manevi bir hassasiyetle karşılanıyor.

AŞURE GÜNÜ BUGÜN MÜ?

Evet, 2026 yılı dini günler takvimine göre Aşure Günü bugün, yani 25 Haziran Perşembe günü idrak ediliyor. Bu özel günde birçok kişi ibadetlerini yerine getirirken, aşure hazırlayarak yakınları ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde yaşanan önemli olaylar nedeniyle manevi değeri yüksek günlerden biri olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı aynı zamanda Kerbela hadisesinin yaşandığı dönem olması nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında özel bir yere sahip bulunuyor.

Hz. Hüseyin ve beraberindeki Ehl-i Beyt mensuplarının Kerbela'da şehit edilmesi, İslam tarihinin en önemli ve en hüzünlü olaylarından biri olarak kabul edilirken, Muharrem ayı ve Aşure Günü de bu yönüyle ayrı bir anlam taşıyor.

AŞURE GELENEĞİ NEDEN YAŞATILIYOR?

Aşure, farklı malzemelerin aynı kazanda buluşarak ortak bir lezzet oluşturmasını simgelemesi nedeniyle birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olarak görülüyor. Yüzyıllardır sürdürülen gelenek kapsamında hazırlanan aşureler komşulara, akrabalara, dostlara ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.

Toplumsal paylaşım kültürünü canlı tutan bu gelenek, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle Aşure Günü, hem dini hem de kültürel yönüyle önemini günümüzde de korumaya devam ediyor.