Aston Villa UEFA kupası var mı, Aston Villa daha önce UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu mu?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Avrupa kupalarındaki geçmişiyle futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle “Aston Villa UEFA kupası var mı?” ve “Aston Villa daha önce UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu mu?” soruları merak edilirken, kulübün Avrupa’daki başarıları yeniden araştırılmaya başlandı.

ASTON VILLA UEFA KUPASI VAR MI? AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR MU?

ASTON VILLA’NIN UEFA KUPASI VAR MI?

Aston Villa, Avrupa futbol tarihinde önemli bir geçmişe sahip olmasına rağmen UEFA organizasyonlarında kupa kazanma konusunda sınırlı başarıya sahiptir. Kulüp, Avrupa arenasında çeşitli turnuvalarda mücadele etmiş olsa da UEFA Kupası ya da günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi şampiyonluğu elde edememiştir.

İngiliz ekibi, Avrupa sahnesinde zaman zaman etkili performanslar ortaya koysa da kupa kaldırma başarısı yakalayamamıştır.

ASTON VILLA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU OLDU MU?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunup bulunmadığıdır. Ancak Aston Villa, bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi (eski adıyla UEFA Kupası) şampiyonu olmayı başaramamıştır.

Kulüp Avrupa’da farklı dönemlerde önemli mücadeleler vermiş olsa da final veya şampiyonluk seviyesine ulaşamamıştır.

ASTON VILLA’NIN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Tarihi başarılarıyla bilinen Aston Villa, Avrupa kupalarında özellikle geçmiş dönemlerde etkili performanslar sergilemiştir. Ancak UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Kupası şampiyonluğu bulunmayan İngiliz ekibi, Avrupa’da kupa kaldıran takımlar arasına girememiştir.

ASTON VILLA KUPALARI NELER?

İngiltere Ligi Şampiyonluğu: 7

FA Cup: 7

İngiltere Lig Kupası: 5

FA Community Shield: 1

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası / Şampiyonlar Ligi: 1

UEFA Süper Kupa: 1

Osman DEMİR
