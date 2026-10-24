Aston Villa Manchester City CANLI İZLE! Aston Villa Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ile Manchester City arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Futbolseverler, mücadeleyi canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Aston Villa Manchester City canlı izle, maç hangi kanalda ve şifresiz canlı izleme linki var mı soruları karşılaşma öncesinde gündeme geldi. İşte Aston Villa-Manchester City maçının saati, yayıncı kanalları ve oynanacağı stadyuma ilişkin bilgiler. Aston Villa Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

ASTON VILLA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Manchester City, İngiltere Premier Lig kapsamında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Verilen maç programına göre mücadele, Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.

ASTON VILLA MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Manchester City karşılaşmasının beIN SPORTS 3 ve Idman TV kanallarından yayınlanacağı belirtiliyor. beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanalda yer alıyor. Idman TV ise Azerspace 46E üzerinden takip edilebiliyor.

ASTON VILLA MANCHESTER CITY ŞİFRESİZ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Aston Villa-Manchester City maçını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın ücretsiz yayın seçeneği olup olmadığını araştırıyor. Verilen bilgilerde Idman TV'nin yayın yapacağı belirtilse de Türkiye'de ücretsiz ve yasal çevrim içi canlı izleme bağlantısına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ASTON VILLA MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, Birmingham'da bulunan Villa Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın maç programında 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacağı belirtiliyor.