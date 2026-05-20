Aston Villa kazanırsa Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine hangi turdan katılacak?

“Aston Villa Avrupa Ligi’ni kazanırsa Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine hangi turdan katılacak?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. UEFA organizasyonlarında yaşanacak olası senaryolar, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki yol haritasını doğrudan etkilerken, Aston Villa’nın olası başarısı da Türkiye temsilcisinin kaderini belirleyebilir.

Aston Villa’nın Avrupa’daki performansına bağlı olarak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemelerine hangi turdan katılacağı merak konusu oldu. “Aston Villa Avrupa Ligi’ni kazanırsa Fenerbahçe hangi turdan başlar?” sorusu gündemde yer alırken, UEFA katsayı sistemi ve turnuva sonuçları Türk ekibinin Avrupa’daki başlangıç noktasını belirleyecek önemli faktörler arasında bulunuyor.

ASTON VILLA VE AVRUPA SENARYOSU FENERBAHÇE’Yİ NASIL ETKİLER?

Aston Villa’nın Premier Lig’i ilk 4 içinde bitirmesi ve aynı zamanda UEFA Europa League şampiyonu olması, Avrupa kupaları dağılımında kritik bir senaryoyu gündeme getiriyor. Bu ihtimal, Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım turunu doğrudan etkileyebilir.

OLYMPIAKOS SONUCU BELİRLEYİCİ OLACAK

Senaryonun gerçekleşmesi için yalnızca Aston Villa’nın başarısı yeterli olmuyor. Aynı zamanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos’un ligde ikinci sırada yer almaması gerekiyor. Bu şartın oluşmaması halinde Avrupa kupalarındaki kontenjan dağılımı değişiyor ve Fenerbahçe’nin başlangıç turu yeniden şekilleniyor.

FENERBAHÇE 3. ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYABİLİR

Tüm şartların aynı anda gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. ön eleme turundan başlayacak. Bu durum, sarı-lacivertlilerin gruplara kalma yolunda daha avantajlı bir konumda yer almasını sağlayabilir.

UEFA KATSAYI SİSTEMİ DETAYI

UEFA’nın ülke ve kulüp katsayı sistemine göre Avrupa Ligi şampiyonu olan takımın lig konumu ve ülke dengeleri, Şampiyonlar Ligi bileti dağılımını etkiliyor. Bu nedenle Aston Villa ve Olympiacos’un sezon sonu sıralamaları, Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının kaderini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

TÜRK FUTBOLU İÇİN KRİTİK SENARYO

Olası senaryonun gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcileri için daha avantajlı bir eleme süreci ortaya çıkabilir. Fenerbahçe’nin daha üst turdan başlayacak olması, grup aşamasına ulaşma ihtimalini artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Osman DEMİR
