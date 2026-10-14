Aston Villa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şampiyonlar Ligi'nde geçmiş yıllarda uygulanan grup sisteminin yerini lig aşaması formatına bırakmasıyla birlikte, takımların rakipleriyle kaç kez karşılaşacağı da değişti. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa- Fenerbahçe mücadelesi öncesinde, sarı-lacivertli taraftarlar bu maçın rövanşının olup olmayacağını araştırıyor. Aston Villa Fenerbahçe maçının rövanşı Kadıköy'de oynanacak mı? Lig aşamasında takımlar kaç maç yapıyor? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tek maç olarak oynanıyor. Lig aşaması formatında takımlar her rakibiyle yalnızca bir kez karşılaştığı için iki ekip bu aşamada sadece Villa Park’ta kozlarını paylaşacak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin lig aşamasında rövanşı bulunmuyor. Eski grup sisteminde takımlar aynı rakiple hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaşırken, yeni formatta bu uygulama kaldırıldı. Bu nedenle Kadıköy’de bir rövanş maçı oynanmayacak. Ancak iki takımın lig aşamasından sonraki eleme turlarında yeniden eşleşmesi durumunda çift maçlı bir karşılaşma gündeme gelebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NASIL OYNANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her kulüp, 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Bu maçların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda oynanıyor. Tüm takımlar tek bir puan tablosunda sıralanıyor.

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için çift maçlı play-off turunda mücadele ediyor. 25. ve sonrasında kalan takımlar ise organizasyona veda ediyor.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Aston Villa’nın İngiltere’nin Birmingham kentindeki evi Villa Park’ta oynanacak. Rövanş imkânı olmayan bu tek maçta Fenerbahçe, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek lig aşamasındaki sıralamasını güçlendirmeyi hedefliyor.