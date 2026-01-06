Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Sanat yolculuğuna nasıl başladığı, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise izleyiciler tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Aslı Enver'in hayatına ve kariyerine dair merak edilen ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Kıbrıslı Türk bir baba ve eğitim amacıyla Londra'ya giden bir annenin kızı olarak doğmuştur. Çocukluk yıllarını 12 yaşına kadar Londra'da geçiren Enver, ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındıktan sonra oyunculuğa yönelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimle sanat hayatına ilk adımını atmış, ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

ASLI ENVER KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Aslı Enver, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

ASLI ENVER NERELİ?

Aslı Enver Londra doğumludur. Babası Kıbrıslı Türk, annesi ise Türkiye kökenlidir. Uzun yıllar İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşmiştir.

ASLI ENVER'İN KARİYERİ

Aslı Enver'in oyunculuk kariyeri, TRT'de yayınlanan bir sitcomda aldığı kısa rolle başlamıştır. Ardından "Ayna" adlı kısa filmde rol almıştır. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje ise Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine Ergün karakteri olmuştur. Daha sonra Hayat Bilgisi, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De ve Mutlu Ol Yeter gibi dizilerde önemli roller üstlenmiştir.