ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ayaş

Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi'nde köye su sağlayan pompada meydana gelen arıza nedeniyle 8 Temmuz 2026 saat 09.55 ile 23.30 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir.

Akyurt

Akyurt ilçesi Kalaba Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle 8 Temmuz 2026 saat 14.35 ile 18.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kalaba Mahallesi etkilenecektir.

Çankaya

Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi Serpmeler mevkisinde 110'luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 8 Temmuz 2026 saat 16.40 ile 20.00 arasında Yakupabdal Mahallesi'nin bir kısmına su verilemeyecektir. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.