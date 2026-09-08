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ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

Zirvekent Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde meydana gelen 150 mm çapındaki içme suyu hattı arızası nedeniyle 8 Eylül 2026 saat 17.00 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Zirvekent Mahallesi etkilenecektir. Ekipler, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

KAZAN

Saray Mahallesi Çaniçi Caddesi'nde yürütülen yağmur suyu çalışmaları sırasında 700 mm çapındaki ana içme suyu iletim hattının zarar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 8 Eylül 2026 saat 20.30'a kadar devam etmesi planlanmaktadır. Kesintiden Saray Mahallesi ile Dağyaka Mahallesi'nin Çaniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 688. Cadde, GİMAT Caddesi ve 115. Cadde'ye bağlı cadde ve sokaklar etkilenecektir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

ALTINDAĞ

Feridun Çelik Mahallesi 1814. Cadde'de gerçekleştirilecek hat deplasesi çalışması nedeniyle 8 Eylül 2026 saat 08.00 ile 23.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Feridun Çelik, Beşikkaya, Doğantepe, Başpınar ve Solfasol mahallelerinin Kirazlıtepe mevkisindeki üst kesimleri etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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