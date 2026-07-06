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ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ayaş

Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi'nde EnerjiSA tarafından yürütülecek çalışma nedeniyle 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.50 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanacak kesintiden Gökler Mahallesi etkilenecektir.  

Etimesgut ilçesinde Ayyıldız Mahallesi'nde Ø110 dağıtım şebeke borusunda meydana gelen arıza nedeniyle 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kesintiden Ayyıldız Mahallesi'nin bir kısmı ile Ahi Mesut Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.  

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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