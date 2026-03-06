Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

6 Mart 2026 tarihinde saat 15.30'da Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi Rajiv Gandhi Caddesi üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun aynı gün saat 21.00'de tekrar verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Kimyacılar Sitesi, Yeni Güneyce Sitesi, Onlar Sitesi, Has Konut Sitesi, 1796 Sokak civarı, 1793 Sokak civarı ve Şehit Yılmaz Güneş Caddesi etkilenmektedir.

Güdül

6 Mart 2026 tarihinde saat 15.40'ta Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi'nde meydana gelen dağıtım şebeke borusu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi ve suyun yeniden verilmesi için çalışmalar sürmekte olup suyun 19 Mart 2026 tarihinde saat 19.00'da tekrar verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Güneyce Mahallesi etkilenmektedir.

