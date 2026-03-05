ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çubuk

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak içerisinde meydana gelen su arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arıza 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.15'te meydana gelmiştir ve onarım çalışmalarının aynı gün saat 18.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Beyazıt Mahallesi genelinin etkilenmesi beklenmektedir.

Keçiören

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Küçükbahçe Sokak içerisinde Metehan İnşaat firmasının yürüttüğü çalışma sırasında güzergâha denk gelen Q125'lik düktil şebeke hattının tehlike oluşturması nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Arıza 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.35'te meydana gelmiştir ve onarım çalışmalarının saat 19.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Aşağı Eğlence Mahallesi'nin alt kotları ve çevresi etkilenmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi Kümeevleri bölgesinde bulunan 80'lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Arıza 5 Mart 2026 tarihinde saat 16.05'te meydana gelmiştir ve çalışmaların saat 18.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Beytepe Mahallesi Kümeevleri bölgesi etkilenmektedir.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Beştepe Mahallesi Cumhurbaşkanlığı Caddesi içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arıza 5 Mart 2026 tarihinde saat 16.35'te meydana gelmiştir ve onarım çalışmalarının saat 22.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Beştepe Mahallesi ve Cumhurbaşkanlığı Caddesi çevresi etkilenmektedir.