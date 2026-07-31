ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde, Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 600 milimetrelik içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 30 Temmuz 2026 saat 23.55’te başlamış olup 31 Temmuz 2026 saat 18.00’de sona erecektir. Saray Mahallesi, Saray Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi, GİMAT Sanayi Sitesi, Gıdacılar Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile bağlantılı cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Etimesgut

Yapracık Mahallesi’nin köy içi bölgesindeki 90 milimetrelik dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 06.00’da başlamış olup saat 18.00’de sona erecektir. Yapracık Mahallesi’nin tamamı kesintiden etkilenecektir.

Pursaklar

Kösrelikkızığı Mahallesi’nde bulunan Taşkent Yapı Kooperatifi içerisindeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 11.35’te başlamış olup saat 18.00’de sona erecektir. Kösrelikkızığı Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

Gölbaşı

PG 2 Pompa İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 14.00’te başlamış olup saat 20.00’de sona erecektir. Örencik, Karaoğlan, Yağlıpınar, Oğulbey, Ahiboz ve Karagedik mahalleleri ile Bahçelievler Mahallesi’nin bir bölümü kesintiden etkilenecektir.

Ayaş

Ilıca Mahallesi Kuyular mevkisinde Enerjisa kaynaklı olarak su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 15.10’da başlamış olup saat 23.55’te sona erecektir. Ilıca, Oltan, Emine Tevfika Ayaşlı, Hacırecep ve Hacıveli mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Akyurt

Yeşiltepe Mahallesi Elibol Sokak’ta yürütülen kazı çalışması sırasında içme suyu şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 15.30’da başlamış olup saat 19.00’da sona erecektir. Yeşiltepe Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

Mamak

Fahri Korutürk Mahallesi 899. Sokak’ta bulunan 100 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 15.40’ta başlamış olup saat 20.00’de sona erecektir. Üreğil Mahallesi, Sultan Fatih Caddesi çevresi ve Akşemsettin Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

Gölbaşı

Bahçelievler Mahallesi 79. Cadde üzerindeki 400 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 31 Temmuz 2026 saat 17.25’te başlamış olup saat 23.55’te sona erecektir. Karaoğlan Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi’nin bir bölümü kesintiden etkilenecektir.