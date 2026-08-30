ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 30 AĞUSTOS
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
YENİMAHALLE
Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi Yakacık Bulvarı üzerinde bulunan vana odasında meydana gelen arıza nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.05 itibarıyla plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın saat 18.00'de giderilmesi planlanmaktadır.
Kesintiden Yakacık Mahallesi 3608. Sokak ve çevresi etkilenmektedir.