ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Mart 2026 tarihinde saat 11.10 ile 22.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Ergenekon Mahallesi Kızılcahamam Caddesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi köy içi dere geçişi çalışması sırasında 200 milimetrelik duktil boruda oluşan arıza nedeniyle 3 Mart 2026 tarihinde saat 15.25 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden İvedik Mahallesi köy içi, İvedik ASKİ lojmanları ve tesisleri etkilenmektedir.

Etimesgut

Etimesgut ilçesi Turkuaz Mahallesi Portaş Şantiye Alanı 4144 Cadde içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 3 Mart 2026 tarihinde saat 11.20 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Nilüfer Adası, 4305 Cadde ve çevresi etkilenmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Caddesi içerisinde bulunan 280 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Mart 2026 tarihinde saat 13.25 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Alacaatlı Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi'nin bir kısmı ile Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük Mahallesi Rumeli Caddesi içerisinde bulunan 280 milimetrelik polietilen içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Mart 2026 tarihinde saat 16.15 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Gökçehöyük Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

Polatlı

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Altınbaşak Caddesi üzerinde üçüncü şahıslar kaynaklı olarak dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 3 Mart 2026 tarihinde saat 10.50 ile 16.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.