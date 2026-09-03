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ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Kızılcaşar Mahallesi 1148. Cadde üzerinde bulunan 100’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup kesintinin 3 Eylül 2026 saat 19.00’da sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Hacılar ve Kızılcaşar mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

ÇANKAYA

P14 su deposunda Enerjisa tarafından gerçekleştirilen elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup kesintinin 3 Eylül 2026 saat 18.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Keklikpınarı Mahallesi etkilenmektedir.

KEÇİÖREN

Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi’nde, dış kaynaklar yatırım daire başkanlığına bağlı YÜDA firmasının çalışması sırasında Q150 düktil içme suyu borusunun hasar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 3 Eylül 2026 saat 19.00’da sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Sancaktepe mahalleleri etkilenmektedir.

ALTINDAĞ

Kale Mahallesi Gözcü Sokak’ta içme suyu şebeke borusunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 3 Eylül 2026 saat 19.00’da sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Kale Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Şeker Mahallesi 1439. Cadde’de bulunan Ø200 dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 16.40 ile 22.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir. Kesintiden Şeker Mahallesi’nin tamamı ile Şehit Osman Avcı Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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