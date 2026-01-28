ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

28 Ocak 2026 tarihinde Mehmet Akif Mahallesi Okan Sokak üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmaların en geç 19.00'a kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.

---

28 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın daha hızlı giderilebilmesi için ekipler çalışmalarına devam etmektedir. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

---

28 Ocak 2026 tarihinde Şehitlik Mahallesi Dibek Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 14.00 ile 19.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.