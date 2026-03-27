ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

27 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında, Yeni Cimşit Mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yeni Cimşit Mahallesi’nin tamamı etkilenmektedir.

27 Mart 2026 tarihinde saat 16.10 ile 20.30 arasında, Saraycık Mahallesi küme evleri içerisindeki pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Saraycık, Osmanlı, Ertuğrulgazi, Pınarbaşı ve Malazgirt mahallelerinin tamamı etkilenmektedir.

Etimesgut

27 Mart 2026 tarihinde saat 14.55 ile 18.00 arasında, Yavuz Selim Mahallesi Bozhöyük Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Güzelkent, Yavuz Selim ve Devlet mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

27 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında, Ahi Mesut Mahallesi 1879. Cadde üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Ahi Mesut Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

 

