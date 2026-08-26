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ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 30 Ağustos Sokak’ta bulunan Q110’luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Arıza 26 Ağustos 2026 saat 17.35’te başlamış olup çalışmaların saat 20.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi ve Sanayi Bölgesi etkilenmektedir. Ekiplerin arızayı gidermek için sahadaki çalışmaları devam etmektedir.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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