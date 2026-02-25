Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Arıza Nedeniyle Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 25.02.2026 Saat 12.00

Tamir Tarihi: 25.02.2026 Saat 17.15

Susuz Mahallesi Hisar Caddesi içerisinde bulunan 600 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Adnan Menderes bağlantılı cadde ve sokaklar, Saraykent Sanayi Sitesi

ÇANKAYA

Arıza Nedeniyle Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 25.02.2026 Saat 14.50

Tamir Tarihi: 25.02.2026 Saat 23.00

Değerli abonelerimiz, İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No 279 önünde bulunan 600 mm'lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25.02.2026 tarihinde saat 14.40 ile 23.00 arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilebilmesi amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Keklikpınarı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi, Osman Temiz Mahallesi, Oran Mahallesi üst kotları

