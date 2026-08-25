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ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇAMLIDERE

Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 80 mm çapındaki pik boruda meydana gelen arıza nedeniyle 25 Ağustos 2026 saat 18.10'dan 23.55'e kadar su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Körler, Orta, Ömerağa, Kayabaşı, Beyler, Yayalar ve Yahyalar mahallelerinin bir kısmı etkilenecektir.

POLATLI

İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi'nde bulunan 110 mm çapındaki PVC içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Ağustos 2026 saat 15.30 ile 21.00 arasında su verilemeyecektir. Kesintiden İstiklal Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.

KAZAN

Saray Mahallesi Çaniçi Caddesi'nde bulunan 700 mm çapındaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Ağustos 2026 saat 17.30'dan 26 Ağustos 2026 saat 09.00'a kadar plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Saray Mahallesi'ndeki Çaniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 688. Cadde, Gimat Caddesi, 115. Cadde ile bu caddelere bağlı sokaklar etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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