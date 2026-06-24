ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

HAYMANA

Haymana ilçesinde, 24 Haziran 2026 saat 14.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacaktır. Seyran Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattında sürekli yaşanan arızalar nedeniyle, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla 250 milimetre çapındaki içme suyu ana iletim hattında yenileme çalışması yapılacaktır. Çalışmanın 25 Haziran 2026 saat 01.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Seyran, Kayabaşı, Medrese, Yeni ve Çaldağ mahalleleri etkilenecektir.

POLATLI

Polatlı ilçesinde, 24 Haziran 2026 saat 14.35 itibarıyla su kesintisi yaşanmaktadır. İstiklal Mahallesi Kore Sokak’ta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü şahıslar kaynaklı 110 milimetre çapındaki PVC boruda arıza meydana gelmiştir. Arızanın 24 Haziran 2026 saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden İstiklal Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesinde, 24 Haziran 2026 saat 15.00 itibarıyla plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir. Arızanın 24 Haziran 2026 saat 18.00’e kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Yunus Emre Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde, 24 Haziran 2026 saat 16.20 itibarıyla su kesintisi yapılmıştır. Kızılcaşar Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan 90 milimetre çapındaki içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle Tek Yapı Kooperatifi’ne su verilememektedir. Arızanın 24 Haziran 2026 saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunan Tek Yapı Kooperatifi etkilenecektir.

GÜDÜL

Güdül ilçesinde, 24 Haziran 2026 saat 16.20 itibarıyla su kesintisi meydana gelmiştir. Güneyce Mahallesi Küme Evler bölgesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir. Arızanın 24 Haziran 2026 saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Güneyce Mahallesi etkilenecektir.

ÇAMLIDERE

Çamlıdere ilçesinde, 24 Haziran 2026 saat 16.50 itibarıyla su kesintisi uygulanmaktadır. Pompalardan kaynaklanan arıza nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın 25 Haziran 2026 saat 17.00’ye kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Buğralar Mahallesi ve Pelitçik Mahallesi etkilenecektir.