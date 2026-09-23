ASKİ Ankara su kesintisi! 23 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Arıza kaynaklı bir kesinti yaşanmaktadır. Arıza tarihi 23.09.2026 saat 09.00, tamir tarihi ise aynı gün saat 22.00 olarak belirtilmiştir. Başkanlık tarafından işletilen Yenimahalle ilçesi 3585. Cadde ile 2. Sokak kesişimindeki Yakacık Pompa İstasyonu ile TN6 Pompa İstasyonu arasında iletim hattı iyileştirme çalışması yapılacaktır. Bu çalışma 23.09.2026 tarihinde saat 12.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirileceğinden, bu süre boyunca tesis hizmet vermeyecektir. Bölgeye su temin eden Yakacık Pompa İstasyonundan su alan aboneler bu kesintiden etkilenecektir. Etkilenen yerler Yakacık Alt TOKİ, Yakacık Bulvarı, 3585. Cadde, 3563. Cadde, 4071. Sokak ve çevresidir.

Kazan

Arıza kaynaklı bir kesinti yaşanmaktadır. Arıza tarihi 23.09.2026 saat 09.10, tamir tarihi ise aynı gün saat 18.55 olarak belirtilmiştir. Dağyaka Mahallesi 614. Cadde üzerindeki 700 luk içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Ekipler arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla sahada aralıksız çalışmaktadır. Etkilenen yerler Saray Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi ile Dağyaka Mahallesi Çaniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 688. Cadde, Gimat Caddesi, 115. Caddeye bağlı cadde ve sokaklardır.

Sincan

Arıza kaynaklı bir kesinti yaşanmaktadır. Arıza tarihi 23.09.2026 saat 11.15, tamir tarihi ise 24.09.2026 saat 04.00 olarak belirtilmiştir. Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No 90 adresinde bulunan 600 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Etkilenen yerler Ulubatlı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Mevlana Mahallesidir.

Etimesgut

Arıza kaynaklı bir kesinti yaşanmaktadır. Arıza tarihi 23.09.2026 saat 11.35, tamir tarihi ise 24.09.2026 saat 04.00 olarak belirtilmiştir. Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No 90 adresinde bulunan 250 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekipler arızayı en kısa sürede giderebilmek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Etkilenen yer Güzelkent Mahallesinin bir kısmıdır.

Pursaklar

Arıza kaynaklı bir kesinti yaşanmaktadır. Arıza tarihi 23.09.2026 saat 16.00, tamir tarihi ise aynı gün saat 20.00 olarak belirtilmiştir. Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Serkan Caddesi içerisinde doğalgaz yüklenici firması Irmak Yapı tarafından içme suyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Verilen bu hasar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen yerler Fatih Mahallesinin bir kısmı, Mimar Sinan Mahallesinin bir kısmı ve Tevfik İleri Mahallesinin bir kısmıdır.

Altındağ

Arıza kaynaklı bir kesinti yaşanmaktadır. Arıza tarihi 23.09.2026 saat 16.30, tamir tarihi ise aynı gün saat 20.00 olarak belirtilmiştir. Başpınar Mahallesi 1107. Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Ekipler arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen yer Başpınar Mahallesinin alt kotlarıdır.