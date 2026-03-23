ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut

23 Mart 2026 tarihinde saat 13.05'te başlayan arıza nedeniyle Güzelkent Mahallesi 6. Cadde içerisindeki dağıtım şebeke hattında sorun oluşmuştur. Bu sebeple saat 13.00 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Güzelkent Mahallesi'nin tamamı ile Şeyh Şamil, Yavuz Selim ve Devlet mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

Pursaklar

23 Mart 2026 tarihinde saat 16.30'da Saray ilçesi Fatih Mahallesi Kırım Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arızanın saat 18.30'a kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Saray Fatih Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

Yenimahalle

23 Mart 2026 tarihinde saat 17.25'te İlk Yerleşim Mahallesi 1901 Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmaların saat 22.30'a kadar tamamlanması öngörülmektedir. Kesintiden İlk Yerleşim Mahallesi 1901 Cadde ve Kardelen Mahallesi'nin üst kotları etkilenmektedir.