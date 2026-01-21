ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Pursaklar

Arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 21 Ocak 2026 saat 11.05, tamir tarihi ise 21 Ocak 2026 saat 17.00 olarak planlanmıştır.

Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Belediye Caddesi içerisinde yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Tevfik İleri Mahallesi'nin bir kısmı, Fatih Mahallesi'nin bir kısmı ve Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı kesintiden etkilenmektedir.

Polatlı

Arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 21 Ocak 2026 saat 13.20, tamir tarihi ise 21 Ocak 2026 saat 19.00'dur.

Şentepe Mahallesi Eski Polatlı Yolu üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde giderebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü kesintiden etkilenmektedir.

Akyurt

Arıza kaynaklı su kesintisi uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 21 Ocak 2026 saat 14.30, tamir tarihi ise 21 Ocak 2026 saat 17.00'dir.

Beyazıt Mahallesi Kırkkız Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Beyazıt Mahallesi ile Yıldırım Mahallesi'nin bir kısmı kesintiden etkilenmektedir.

Çankaya

Arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 21 Ocak 2026 saat 14.30, tamir tarihi ise 21 Ocak 2026 saat 17.30'dur.

Yakupabdal Mahallesi'nde 110'luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 21 Ocak 2026 saat 14.25 ile 17.30 arasında su verilemeyecektir. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarına devam etmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Yakupabdal Mahallesi kesintiden etkilenmektedir.

Kazan

Arıza kaynaklı su kesintisi uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 21 Ocak 2026 saat 14.40, tamir tarihi ise 21 Ocak 2026 saat 17.30'dur.

Kayı Mahallesi İbni Sina Caddesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlı cadde ve sokaklar ile muhtelif bölgeler kesintiden etkilenmektedir.