ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Keçiören

Keçiören bölgesinde 21 Eylül 2026 saat 01.00 itibarıyla arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin 22 Eylül 2026 saat 01.00'de giderilmesi planlanmaktadır. Keçiören ve Yenimahalle'nin uzun vadeli içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında ilk kritik bağlantı çalışması tamamlanmıştır. Altı kilometre uzunluğunda ve 1.600 milimetre çapındaki yeni ana isale hattıyla, kırk yıldır hizmet veren mevcut sistem yenilenmekte ve su iletim kapasitesi 2,2 katına çıkarılmaktadır. Sahadaki bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmeye başlanmıştır. Şebekenin yeniden doldurulması ve basıncın dengelenmesi kademeli olarak gerçekleştiğinden suyun tüm bölgelere aynı anda ulaşması teknik olarak mümkün değildir. Özellikle yüksek kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşması zaman alabilecek, ilerleyen saatlerde su tüm bölgeye ulaştırılacaktır.

Bu kesintiden etkilenen mahalleler şunlardır: Şehit Kubilay, Ufuktepe, Uyanış, Yükseltepe, Sancaktepe, 23 Nisan, Bademlik, Esertepe, Ayvalı, Güzelyurt, Kuşcağız, Osmangazi, Yeşiltepe, Yayla, Pınarbaşı, Köşk, Şenyuva, Ovacık, Karakaya, Atapark, Kafkas, Kanuni, Karşıyaka ve Hisar mahalleleri.

Yenimahalle

Yenimahalle bölgesinde de 21 Eylül 2026 saat 01.00 itibarıyla aynı arıza kaynaklı kesinti yaşanmakta olup, tamirin 22 Eylül 2026 saat 01.00'de tamamlanması beklenmektedir. Bu kesintinin gerekçesi, Keçiören bölümünde açıklanan Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamındaki bağlantı çalışmasıdır. Şebekenin yeniden doldurulması ve basıncın dengelenmesi kademeli olarak gerçekleştiğinden, özellikle yüksek kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşması zaman alabilmektedir.

Bu kesintiden etkilenen mahalleler şunlardır: Avcılar, Güventepe, Kaletepe, Barıştepe, Ergenekon, Kayalar, Pamuklar, Burç ve Çiğdemtepe mahalleleri.

Ayrıca Yenimahalle'de ayrı bir arıza daha bulunmaktadır. Bu kesinti 21 Eylül 2026 saat 18.30'da başlamış olup saat 21.00'de giderilmesi planlanmaktadır. Macun Mahallesi, Abdülhalik Renda Caddesi üzerinde bulunan 150'lik çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle sular kesilmiştir. Yetkililer, yaşanan rahatsızlıktan dolayı abonelerden özür dilemektedir. Bu kesintiden Macun Mahallesi etkilenmektedir.

Gölbaşı

Gölbaşı bölgesinde 21 Eylül 2026 saat 17.40'ta başlayan arıza kaynaklı bir su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin aynı gün saat 23.00'te giderilmesi öngörülmektedir. Ballıkpınar Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı üzerinde bulunan 160'lık içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Ekipler, arızayı en kısa sürede çözebilmek amacıyla sahada kesintisiz çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kesintiden etkilenen yerler Ballıkpınar Mahallesi ile Hacıhasan Mahallesi'nin bir kısmıdır.