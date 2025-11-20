ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 09:10

Tamir Tarihi: 20.11.2025 15:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesi Kümeevler mevkiinde bulunan 200'lük çelik içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahiboz Mahallesi

Beypazarı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 10:00

Tamir Tarihi: 20.11.2025 12:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sokakta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sokak ve mahallenin bir kısmı

Mamak Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 10:20

Tamir Tarihi: 20.11.2025 20:00

Detay: Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 1237. Sokakta bulunan 100'lük duktil içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişiminin saat 20.00'de sağlanması beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 1237. Sokak

Beypazarı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 10:20

Tamir Tarihi: 20.11.2025 13:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi 8. Sokakta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi 8. Sokak ve mahallenin bir kısmı

Çankaya Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 12:00

Tamir Tarihi: 20.11.2025 18:00

Detay: Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi 1551. Cadde içinde bulunan 150'lik duktil boru hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişiminin saat 20.00'de sağlanması beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çiğdem Mahallesi ile Çukurambar Mahallesi üst kotları

Etimesgut Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 15:00

Tamir Tarihi: 20.11.2025 23:00

Detay: Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi 277. Sokak içinde bulunan içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı

Polatlı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 15:20

Tamir Tarihi: 21.11.2025 08:00

Detay: Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Durumun 21.11.2025 tarihinde saat 08.00 civarında normale dönmesi beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Polatlı ilçe merkezi geneli

Çankaya Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 15:45

Tamir Tarihi: 20.11.2025 19:00

Detay: Çankaya ilçesi Metin Oktay Mahallesi 196. Sokakta bulunan 110'luk içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişiminin saat 19.30'da sağlanması beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Metin Oktay Mahallesi

Keçiören Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 20.11.2025 16:40

Tamir Tarihi: 20.11.2025 20:30

Detay: Ayvalı Mahallesi Süleymaniye Caddesi ile Mini Sokak kesişiminde, yürütülen 1600'lük içme suyu isale hattı yapım çalışması sırasında mevcut 100'lük içme suyu hattında bulunan yangın hidrantının iptali nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayvalı Mahallesinin tamamı