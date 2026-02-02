Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara son dakika ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara son dakika su kesintisi saatleri...

Ankara son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Kümeevler Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Şubat 2026 tarihinde saat 08.45 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Başağaç Mahallesi Kümeevler ve çevresi etkilenecektir. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilenir.

SİNCAN

Sincan ilçesi Gökçek Mahallesi 362. Sokak içerisinde bulunan Q600'lük ana boruda oluşan arıza sebebiyle 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Ahi Evran Mahallesi'ndeki Dökümcüler Sanayi Sitesi ve çevresi ile Gökçek Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenir, sabır ve anlayışınız için teşekkür edilir.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Çamlıtepe bölgesinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2026 tarihinde saat 16.25 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Aydınlıkevler ve Önder mahallelerinin bir kısmı etkilenecektir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenir, sabır ve anlayışınız için teşekkür edilir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
