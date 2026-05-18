ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için ekipler çalışma yürütmektedir. Kesintinin saat 17.00 itibarıyla sona ermesi planlanmaktadır. Su kesintisinden Örnek Mahallesi’nin bir kısmı, Gültepe Mahallesi’nin bir kısmı, Atıfbey Mahallesi’nin bir kısmı ile Kale Mahallesi etkilenmektedir.

MAMAK

Mamak ilçesinde, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.10’da meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde metro inşaat çalışması sırasında oluşan 200’lük içme suyu hattı arızası sebebiyle Cengizhan ve Durali Alıç mahallelerinin üst kotlarına saat 22.00’ye kadar su verilemeyecektir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir.

AYAŞ

Ayaş ilçesinde, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.10’da başlayan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. İlhan Mahallesi’nde Enerjisa kaynaklı arıza sebebiyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin saat 21.00’de sona ermesi beklenmektedir. Su kesintisinden Ayaş İlhan Mahallesi etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
