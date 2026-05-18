AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Erdoğan, partimizin başındadır

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kulislerde Erdoğan sonrasına yönelik planların konuşulduğu iddialarını net dille yalanladı. Katıldığı bir programda konuşan İnan, "Bu konu bizim için tartışmaya kapalıdır. Genel Başkanımız partimizin başındadır. Bu AK Parti’nin hem resmi görüşüdür hem de milletimizin görüşüdür" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kulislerde konuşulan "Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası" senaryolarına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan İnan, bu tür spekülasyonların parti gündeminde yer almadığını belirterek konunun kendileri için tamamen kapalı olduğunu vurguladı.

"LİDERİMİZ ERDOĞAN'DIR"

İnan şunları söyledi: "Bu konu bizim için tartışmaya kapalıdır. Genel Başkanımız partimizin başındadır. Genel Başkanımızla, Cumhurbaşkanımızla o ten o canda olduğu müddetçe bizim liderimiz de, milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu AK Parti’nin hem resmi görüşüdür hem de milletimizin görüşüdür.

"MİLLETİMİZ BİZİ ERDOĞAN'IN NEFERİ OLDUĞUMUZ İÇİN SEVİYOR"

Milletimiz bizi Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olduğumuz için seviyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olduğumuz için seviyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir temsilcisi olduğumuz için bizi seviyor."

