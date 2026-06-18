ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde, Huzur Mahallesi 1218. Cadde içerisinde bulunan Q150’lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde saat 09.20 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Aşağı Öveçler Mahallesi, Huzur Mahallesi, Gökkuşağı Mahallesi ve Cevizlidere Mahallesi etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde, Hacıkara Mahallesi Madadın Sokak içerisinde bulunan 110 milimetrelik PVC boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Hacıkara Mahallesi Madadın Sokak ve çevresi etkilenecektir.

BALA

Bala ilçesinde, Abazlı Mahallesi içerisinde bulunan 110 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Abazlı Mahallesi etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde, Etiler Mahallesi’nde bulunan Şeker Fabrikaları bölgesinde, Devlet Hava Meydanları havaalanı yapım işi kapsamında Sera İnşaat tarafından yürütülen 900’lük ana iletim hattı deplase çalışması nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde saat 12.15 ile 23.55 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Optimum AVM, TCDD lojmanları ve TCDD gar bakım binaları etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan ilçesinde, 29 Ekim Mahallesi 651. Sokak içerisinde üçüncü şahıslardan kaynaklanan çalışma sırasında 110 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 29 Ekim Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde, Yakacık Mahallesi 4028. Cadde içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 18 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yakacık Mahallesi 4028. Cadde çevresi etkilenecektir.