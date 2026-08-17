ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇAMLIDERE

Doğancı Terfi İstasyonu’ndaki derin kuyu sondajında meydana gelen arıza nedeniyle Doğancı, Pelitçik ve Buğralar mahallelerine su verilememektedir. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 08.35’te başlamış olup arızanın saat 17.00’ye kadar giderilmesi planlanmaktadır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesine su sağlayan 1.000 metreküp kapasiteli su deposunda kolektör çalışması yapılacaktır. Bu nedenle Beytepe, Fasıl, Başağaç ve Gürağaç mahallelerinde 17 Ağustos 2026 saat 23.00’ten 18 Ağustos 2026 saat 08.00’e kadar su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından şebekeye kademeli olarak su verilecektir.

YENİMAHALLE

Macun Mahallesi 239. Sokak’ta yürütülen kanal çalışması sırasında açığa çıkan 100 milimetrelik borunun düşme riski nedeniyle Macun Mahallesi’nde su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 11.00’de başlamış olup çalışmaların saat 18.00’e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

POLATLI

İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 280 milimetre çapındaki PVC boruda meydana gelen arıza nedeniyle İstiklal Mahallesi’nin bir bölümünde su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 11.10’da başlamış olup arızanın saat 20.00’ye kadar giderilmesi planlanmaktadır.

YENİMAHALLE

Yuva pompa hattında enerji kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle Yuva Köyü ve çevresinde su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 13.00’te başlamış olup arızanın saat 17.15’e kadar giderilmesi planlanmaktadır.

AYAŞ

Yağmurdede Mahallesi’nde pompa kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışma nedeniyle Yağmurdede Küme Evleri, Karaköy ve Ören mahallelerinde su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 12.50’de başlamış olup suyun saat 23.55’e kadar yeniden verilmesi planlanmaktadır.

SİNCAN

29 Ekim Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’ndaki 160 ve 110 milimetre çapındaki şebeke hatlarında, üçüncü şahıs kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nin bir bölümünde plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 14.05’te başlamış olup arızanın saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanmaktadır.

PURSAKLAR

Fatih Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle Fatih Mahallesi’nin bir bölümünde su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 16.00’da başlamış olup arızanın saat 19.00’a kadar giderilmesi planlanmaktadır.

AKYURT

Büğdüz Mahallesi Küme Evleri’nde meydana gelen arıza nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 17 Ağustos 2026 saat 15.15’te başlamış olup arızanın saat 18.00’e kadar giderilmesi planlanmaktadır.