ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ocak Ankara'da Beypazarı'nda su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.01.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 15.01.2026 23:00:00

Detay : Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Boztepe Yolu Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Boztepe Yolu Caddesi Ve civarı