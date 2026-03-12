ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Mart Ankara'da Sincan, Çubuk, Altındağ su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

12 Mart 2026 tarihinde saat 10.40'ta Sincan ilçesi Törekent Mahallesi 252. Cadde içerisinde üçüncü şahıslardan kaynaklanan bir arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler yoğun şekilde çalışmaktadır. Çalışmaların saat 19.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Adalet Mahallesi içerisindeki cezaevleri ve çevresi ile Törekent Mahallesi içerisindeki atış poligonu ve çevresi etkilenmektedir.

Çubuk

12 Mart 2026 tarihinde saat 11.50'de Çubuk ilçesi Esenboğa Merkez Mahallesi'nde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Ekiplerin arızayı giderme çalışmalarını saat 16.30 civarında tamamlaması planlanmaktadır. Kesintiden Esenboğa Mahallesi etkilenmektedir.

Altındağ

12 Mart 2026 tarihinde saat 14.15'te Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Babür Caddesi'nde bulunan içme suyu şebeke borusunda arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın saat 18.00 civarında giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Örnek Mahallesi ile Gültepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.