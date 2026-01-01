ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Kesinti Türü: Planlı

Arıza Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 08.00

Tahmini Tamir Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 17.30

Açıklama:

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu sebeple bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinde belirtilen saatler arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasıyla bu tür sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

Etkilenen Yerler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi

Saraykent Sanayi Sitesi ve bu bölgelere bağlı cadde ve sokaklar

KEÇİÖREN

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 09.55

Tahmini Tamir Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 23.55

Açıklama:

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu durum bazı bölgelerde basınç düşüklüğüne ve kısa süreli su kesintilerine neden olmaktadır. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen arz artırma çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen Mahalleler:

19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamil Ocak, Karargahtepe, Kanuni, Kavacık, Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe

YENİMAHALLE

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 12.55

Tahmini Tamir Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 23.55

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bazı bölgelerde plansız su kesintileri meydana gelmektedir. Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmalar tamamlandığında bu sorunların önemli ölçüde azalması beklenmektedir.

Etkilenen Mahalleler:

Susuz, Yunus Emre, Çarşı, Demetevler, Demetgül, Demetlale, Özevler, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Serhat, Kardelen, Yeşilevler, Esentepe, Karşıyaka, Anadolu, Ergazi

PURSAKLAR

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 13.35

Tahmini Tamir Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 23.55

Açıklama:

Su kaynakları üzerindeki yükün artması nedeniyle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanmaktadır. Çamlıdere Barajı'nda devam eden çalışmalar tamamlandığında bu durumun büyük ölçüde giderilmesi planlanmaktadır.

Etkilenen Mahalleler:

Tevfik İleri, Mimar Sinan, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Sirkeli Yeşilova, Sirkeli Yeşilyurt

ÇANKAYA

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 15.20

Tahmini Tamir Tarihi ve Saati: 1 Ocak 2026, 19.00

Açıklama:

Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde 200 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler:

Yakupabdal Mahallesi