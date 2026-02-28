Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Memlik Mahallesi su deposunda bulunan pompanın arızalanması nedeniyle 28.02.2026 saat 13.55'te plansız su kesintisi uygulanmaya başlanmıştır. Arızanın 01.03.2026 saat 13.00'e kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Memlik Mahallesi, Dervişler Sitesi, Güneykent Sitesi ve Yakacık Mahallesi 3603 Sokak etkilenmektedir.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi 548 Sokak içerisinde bulunan 110'luk polietilen içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 28.02.2026 saat 16.20'de plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın aynı gün saat 21.00'e kadar giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Karşıyaka Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

