ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI: 13 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

Ankara'da su kaynaklarına ilişkin son veriler, başkentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 13 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Detaylar...

13 ŞUBAT ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi rakamlara göre, kent genelindeki toplam baraj doluluk oranı yüzde 18,76 seviyesinde ölçüldü.

Aynı tabloda yer alan verilere göre aktif (kullanılabilir) doluluk oranı ise yüzde 9,30 olarak kaydedildi. Bu oran, barajlardaki toplam suyun yalnızca belirli bir bölümünün içme ve kullanma suyu olarak sisteme verilebildiğini ortaya koyuyor.

Son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarına rağmen açıklanan seviyelerin kritik eşiklerin altında kalması dikkat çekti. Özellikle kış aylarında beklenen yoğun kar örtüsünün sınırlı olması, barajlara yansıyan su miktarının da beklentilerin altında kalmasına neden oldu.

ASKİ 12 Şubat 2026 Güncel Baraj Verileri

ASKİ'nin yayımladığı resmi tabloya göre 12 Şubat 2026 itibarıyla Ankara'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Kesikköprü Barajı: %100

Akyar Barajı: %24,40

Peçenek Barajı: %18,49

Çubuk 2 Barajı: %18,18

Kargalı Barajı: %16,42

Kavşakkaya Barajı: %15,06

Kurtboğazı Barajı: %17,90

Çamlıdere Barajı: %17,84

Eğrekkaya Barajı: %30,86

Türkeşrefli Barajı: %5,92

Tabloya göre Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahip kaynak olarak öne çıkarken, Türkeşrefli Barajı yüzde 5,92 ile en düşük su seviyesine sahip baraj oldu. Barajlar arasındaki bu belirgin fark, havza bazlı yağış dağılımının dengesizliğini de ortaya koyuyor.

Öte yandan Ankara'nın ana su kaynaklarından biri olan Çamlıdere Barajı'nda doluluk oranının yüzde 17,84 seviyesinde kalması, uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI ARTTI MI?

Son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlara sınırlı da olsa katkı sağladı. Özellikle yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı ve kısmi erimeler bazı barajlarda gözle görülür bir yükselişe neden oldu.

Ancak açıklanan yüzde 18,76'lık toplam doluluk oranı, artışın sınırlı ve kırılgan olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre mevcut artış, uzun vadeli su güvenliği açısından yeterli değil. Yetkililer, seviyelerin hâlâ kritik sınırların altında olduğuna dikkat çekiyor.

Baraj Bazlı Değerlendirme

Kesikköprü Barajı tam doluluk oranıyla sistem açısından destekleyici bir rol üstleniyor.

Eğrekkaya Barajı yüzde 30,86 ile ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Çubuk 2, Kargalı ve Çamlıdere Barajları ise yüzde 16–18 bandında kalarak risk grubunda değerlendiriliyor.

Türkeşrefli Barajı'ndaki yüzde 5,92'lik oran ise kritik seviyeye işaret ediyor.

Bu tablo, Ankara genelinde homojen bir iyileşme yaşanmadığını; artışın bazı barajlarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.