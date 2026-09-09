Aşk ve Taht dizisi konusu ne, neyi anlatıyor?

Aşk Ve Taht konusu ve dizinin anlattığı hikâye merak ediliyor. Alaeddin'in geçmişten gelen hesaplaşmaları, taht mücadelesi ve Destina ile yaşadığı aşkın merkezinde ilerleyen dizide saray entrikaları ve iktidar mücadelesi de önemli bir yer tutuyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aşk Ve Taht dizisi konusu ve hikâyenin hangi dönemi anlattığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdarlarından Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın zindandan çıkarak tahta uzanan zorlu mücadelesini konu alıyor. Yapımda taht kavgaları, iktidar mücadelesi, saray ve harem entrikaları ile imkânsız bir aşk hikâyesi bir arada işleniyor.

AŞK VE TAHT NEYİ ANLATIYOR?

Aşk Ve Taht, Alaeddin Keykubad'ın hem devlet yönetiminde hem de özel hayatında verdiği mücadeleyi merkezine alıyor. Sekiz yılını zindanda geçiren Alaeddin'in yeniden özgürlüğüne kavuşması ve Selçuklu tahtına uzanan yolculuğu, dizinin temel hikâyesini oluşturuyor. Alaeddin ile Prenses Destina arasında filizlenen aşk ise iki taraf arasındaki siyasi ve düşmanca ilişkiler nedeniyle büyük bir sınavdan geçiyor.