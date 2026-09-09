Aşk ve Taht dizisi konusu ne, neyi anlatıyor?
Aşk ve Taht dizisi konusu ne, neyi anlatıyor soruları, dizinin izleyiciler tarafından araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Selçuklu döneminde geçen yapımın hikâyesi, Alaeddin Keykubat'ın zindandan çıkarak tahta uzanan yolculuğu ve bu süreçte yaşadığı büyük mücadeleler etrafında şekilleniyor.
Aşk Ve Taht konusu ve dizinin anlattığı hikâye merak ediliyor. Alaeddin'in geçmişten gelen hesaplaşmaları, taht mücadelesi ve Destina ile yaşadığı aşkın merkezinde ilerleyen dizide saray entrikaları ve iktidar mücadelesi de önemli bir yer tutuyor.
AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Aşk Ve Taht dizisi konusu ve hikâyenin hangi dönemi anlattığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdarlarından Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın zindandan çıkarak tahta uzanan zorlu mücadelesini konu alıyor. Yapımda taht kavgaları, iktidar mücadelesi, saray ve harem entrikaları ile imkânsız bir aşk hikâyesi bir arada işleniyor.
AŞK VE TAHT NEYİ ANLATIYOR?
Aşk Ve Taht, Alaeddin Keykubad'ın hem devlet yönetiminde hem de özel hayatında verdiği mücadeleyi merkezine alıyor. Sekiz yılını zindanda geçiren Alaeddin'in yeniden özgürlüğüne kavuşması ve Selçuklu tahtına uzanan yolculuğu, dizinin temel hikâyesini oluşturuyor. Alaeddin ile Prenses Destina arasında filizlenen aşk ise iki taraf arasındaki siyasi ve düşmanca ilişkiler nedeniyle büyük bir sınavdan geçiyor.
Dizide Alaeddin'in tahtını koruma mücadelesinin yanı sıra saray içerisindeki güç savaşları ve gizli planlar da ön plana çıkıyor. Hükümdarın karşısına çıkan siyasi hesaplaşmalar, aile içindeki çekişmeler ve Destina ile yaşadığı imkânsız aşk, Aşk ve Taht'ın hikâyesini şekillendiriyor.
AŞK VE TAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Aşk ve Taht'ın oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi isimler yer alıyor.
Akın Akınözü dizide Sultan I. Alaeddin Keykubad karakterini canlandırırken, Merjem Šiljak ise Prenses Destina rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Simay Barlas Melike Hüma'yı, Ayça Bingöl ise Ümmühan Hatun'u oynuyor.
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