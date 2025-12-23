Asgari ücret açıklaması CANLI! Son Dakika asgari ücret 2026 belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Detaylar...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yeni asgari ücreti açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." dedi.