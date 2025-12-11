Haberler

Asensio neden yok? Brann Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 6. haftasında bugün deplasmanda Norveç temsilcisi Brann ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 296. müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Asensio neden kadroda görünmüyor? Brann–Fenerbahçe maçında Asensio'nun durumu ne?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin son hafta karşılaşmasında Brann deplasmanına konuk olurken taraftarların merak ettiği konu Asensio'nun neden sahada olmayacağı. Futbolcunun sakatlık, ceza ya da teknik tercihle yedekte tutulma ihtimalleri merak ediliyor.

ENERBAHÇE BRANN MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Brann karşılaşması öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdi. İlk 20 dakikası basına açık olan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonları yaptı. Basına kapalı bölümde ise takımın maç planı üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo idmanda yer almadı. Çağlar Söyüncü bireysel programını sürdürdü. Hafif ağrıları olduğu bildirilen Marco Asensio ise takımla çalışmaya katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç için Norveç'in Bergen kentine hareket edecek.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ağrıları bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü Brann deplasmanı kafilesinde yer almadı.

Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

BRANN SON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Brann, Fenerbahçe müsabakası öncesindeki son antrenmanını teknik direktör Freyr Alexandersson gözetiminde Nymark Tesisleri'nde yaptı. Çalışmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarının takip etmesine izin verildi. Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Jonas Torsvik, Sakarias Opsahl, Felix Horn Myhre, Eggert Aron Gudmundsson, Niklas Wassberg ve Saevar Atli Magnusson yer almadı.

Isınma bölümünün ardından oyuncular, koordinasyon ve top kapma çalışmalarıyla birlikte hücum varyasyonlarını tekrarladı. Basına kapalı kısımda ise Fenerbahçe karşılaşmasının taktik detaylarına odaklanıldığı öğrenildi.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Brann ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, bugün TSİ 23.00'te Brann Stadı'nda oynanacak.

