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Asensio kadro dışı mı bırakıldı sorusuna ilişkin Fenerbahçe'den yeni bir açıklama yapılmadı. Kulübün resmi açıklamasında oyuncunun Aston Villa maçında oynamaması dizindeki reaksiyon ve rehabilitasyon programıyla ilişkilendirilirken, yedek kalmayı kabul etmediği yönündeki iddialar doğrulanmadı. Öte yandan Asensio'nun Corendon Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmana katılmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Asensio Alanyaspor maçında oynayacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

ASENSIO KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Marco Asensio'nun Fenerbahçe tarafından disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığına ilişkin resmi bir karar ya da açıklama bulunmuyor. Kulüp, İspanyol futbolcunun Aston Villa maçında forma giymemesini sağlık tedbiri olarak duyurmuştu. Ortaya atılan iddialara ilişkin ise Fenerbahçe'den yeni bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE'NİN RESMİ AÇIKLAMASI NE DİYORDU?

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, son maçta aldığı darbeye bağlı olarak Asensio'nun diz bölgesinde reaksiyon tespit edildiğini duyurmuştu. Kulüp, oyuncunun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programını da dikkate alarak tedbir amaçlı kadroya alınmamasına karar verildiğini açıklamıştı. Aynı açıklamada dizinde ve baldırında reaksiyon tespit edilen N'Golo Kanté ile Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edildiği belirtilmişti.

ASENSIO YEDEK KALMAYI REDDETTİ Mİ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Asensio, Aston Villa maçında ilk 11'de yer almayacağını ve yedek kulübesinde başlayacağını öğrendikten sonra bu karara tepki gösterdi. İddiaya göre İspanyol futbolcu, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede kadroda yer almayı kabul etmedi. Yöneticilerin araya girmesine rağmen oyuncunun kararını değiştirmediği ve bunun üzerine kadroya alınmadığı öne sürüldü. Ancak bu iddialar kulüp tarafından doğrulanmadı.

FB TV GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

İddiaların ardından, Aston Villa maçı öncesinde Oğuz Çetin ile Marco Asensio arasında yaşanan ve FB TV ekranlarına yansıyan hararetli konuşma da yeniden gündeme geldi. Görüntülerde Çetin'in oyuncuyla uzun süre konuştuğu dikkat çekerken, konuşmanın içeriğine ilişkin kulüpten bir açıklama yapılmadı.

ASENSIO ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Asensio'nun Corendon Alanyaspor maçında forma giyme ihtimali oldukça zayıfladı. HT Spor'un haberine göre İspanyol futbolcu, maç öncesinde yapılan son antrenmana katılmadı ve tedavi sürecini sürdürdü. Kulüp sağlık heyetinden alınan bilgilere göre 30 yaşındaki oyuncunun tedavisi tesislerde devam ediyor. Bu gelişmenin ardından Asensio'nun Kadıköy'deki mücadelede oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Sarı-lacivertliler, Aston Villa yenilgisinin ardından taraftarı önünde yeniden çıkış arayacak.

ASENSIO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marco Asensio, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 402 dakika süre aldı. İspanyol hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.