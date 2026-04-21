Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, son haftada Çaykur Rizespor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir fırsat tepti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla zirve yarışında kritik 2 puan kaybederken gözler şimdi sezonun kaderini belirleyecek derbiye çevrildi. Peki, Asensio derbide oynayacak mı? Asensio Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar...

ASENSIO DERBİDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe cephesinde derbi öncesi en çok merak edilen konuların başında Marco Asensio geliyor. Yıldız futbolcu, Beşiktaş ile oynanan mücadelede henüz maçın başlarında sol dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde dizinde ödem tespit edilen İspanyol oyuncunun tedavisine hızla başlanmıştı.

Asensio’nun sakatlığı sonrası teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncuyu riske etmeme kararı aldı. Bu süreçte yıldız isim; Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymedi. Ayrıca Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna da dahil edilmedi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe sağlık ekibi Asensio için özel bir tedavi programı uyguluyor. Dizindeki ödemin önemli ölçüde azaldığı ve oyuncunun bireysel antrenmanlara kontrollü şekilde başladığı ifade ediliyor.

SON ANRENMAN BELİRLEYİCİ OLACAK

Marco Asensio’nun derbide oynayıp oynamayacağına dair nihai karar, maç öncesindeki son antrenmanın ardından verilecek. Oyuncunun bu antrenmanda göstereceği performans, hem sağlık ekibinin hem de teknik direktörün kararında belirleyici olacak.

Eğer Asensio, son idmanda tam kapasiteyle çalışabilir ve ağrı hissi yaşamazsa derbi kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Aksi durumda ise yıldız futbolcunun riske edilmemesi ve sezonun kalan bölümüne hazır şekilde devam etmesi öncelikli plan olarak öne çıkıyor.