Türk televizyonlarının ve magazin dünyasının unutulmaz ikiliyi İbrahim Tatlıses ve Asena, bir döneme damgasını vurmuş ve aşkları kadar ayrılıklarıyla da sıkça gündeme gelmişti. 22 yıl süren küslüğün sonunda Asena ve İbrahim Tatlıses barıştı mı? Asena ve İbrahim Tatlıses neden küsmüştü? Detaylar...

İBRAHİM TATLISES VE ASENA BARIŞTI MI?

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan İbrahim Tatlıses ve Asena, yaşadıkları aşk ve ayrılıkla hafızalarda yer edinmişti. Ancak yıllar sonra, 22 yıllık küslüklerinin ardından İbo Show Yılbaşı Özel programında bir araya gelerek sürpriz bir buluşma gerçekleştirdiler. Peki, bu barış gerçekten gerçekleşti mi? Asena ve İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra bir araya gelmesi, pek çok kişiyi merak içinde bırakmışken, bu anı izleyenler de ikilinin duygusal anlarına tanıklık ettiler. İbrahim Tatlıses'in gözyaşları, yıllar süren bir kırgınlığın sona erdiğinin en büyük işareti oldu.

ASENA VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Asena ve İbrahim Tatlıses'in ilişkisi, adeta bir dönemin magazin gündeminden hiç düşmedi. Birbirlerine duydukları büyük aşkla dikkat çeken ikili, 4 yıl süren birlikteliklerinin ardından birdenbire ayrılmışlardı. Ayrılıklarının arkasında ise birçok söylenti ve dedikodu vardı.