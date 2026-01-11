Artvin okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Artvin'de okul yarın yok mu (ARTVİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Artvin okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi günü Artvin'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.Detaylar ve güncel tatil bilgisi haberimizde…

ARTVİN HAVA DURUMU

Artvin İçin Beş Günlük Hava Raporu: Yüksek Kesimlerde Kar Kapıda

Artvin ve çevresinde Ocak ayının ikinci haftasıyla birlikte kış koşulları etkisini iyice hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre, 12 Ocak ve 16 Ocak 2025 tarihleri arasında Artvin genelinde sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi ve özellikle iç kesimlerde yağışların kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

12 Ocak Pazar günü şehir merkezinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sahil bandında yağmur geçişleri görülürken, Borçka ve Şavşat gibi yüksek rakımlı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olabilir. Gündüz sıcaklığın 8 derece civarında seyretmesi, gece ise 2 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranının yüksekliği, soğuğu daha fazla hissettirebilir.

13 Ocak Pazartesi itibarıyla Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası şehre giriş yapıyor. Bu durum sıcaklıkların hızla gerilemesine neden olacak. Gündüz en yüksek sıcaklığın 4 dereceye düşmesi beklenen ilde, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şehir merkezine kadar inmesi tahmin ediliyor. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

14 Ocak Salı günü Artvin tamamen beyaz örtüyle kaplanacak. Yoğun kar yağışının gün boyu sürmesi beklenirken, hava sıcaklığı gündüz dahi sıfırın altında 2 derecelerde kalacak. Gece saatlerinde ise dondurucu bir soğuk bekleniyor; termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesi muhtemel. Artvin-Ardahan yolundaki Sahara Geçidi ve Artvin-Erzurum arasındaki güzergahlarda buzlanma riski en üst seviyeye çıkacak.

15 Ocak Çarşamba günü kar yağışının şiddetini bir miktar azaltması ancak aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava oldukça soğuk olmaya devam edecek. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların don olayına karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. İl özel idaresi ve belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarına hız vereceği bu günde, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması öneriliyor.

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.