Haberler

Artvin'de çığ düştü SON DAKİKA! Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı?

Artvin'de çığ düştü SON DAKİKA! Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü, bölgeye büyük paniğe yol açtı. Çığ altında kalan kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonlar güçlükle ilerlerken, yetkililer çobanın yerini tespit etmeye çalışıyor. Peki, Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı? Son dakika gelişmeleri haberimizde.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Olay, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yaşamı tehdit edici bir durum oluşturdu. Gelen son bilgilere göre, çığ altında kalan kişilerle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı? Detaylar...

ARTVİN'DE ÇIĞ DÜŞTÜ SON DAKİKA!

Vali Turan Ergün, çığ olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "6 çobandan 3'ü çığ altında kaldı. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi. Çobanın yerinin henüz tespit edilemediği belirtildi. Bölgeye AFAD ve diğer ilgili kurumların ekipleri yönlendirildi.

ARTİN'DE MEYDANA GELEN ÇIĞ DÜŞMESİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Vali Turan Ergün'ün açıklamasına göre, çığ olayında 6 çobandan 3'ü doğrudan çığ altında kaldı. Şu an için çobanın sağ mı yoksa yaralı mı olduğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşma çabaları devam ediyor.

Hava şartlarının olumsuzluğu, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ergün, ilgili kurumların olay yerine hızla intikal ettiğini ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Artvin'de çığ düştü SON DAKİKA! Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı?

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA KALDI

Olay yerine yapılan ilk müdahalelere göre çığ altındaki 3 çobanın yerini tespit etmek güçleşti. Bölgedeki yoğun kar ve kötü hava koşulları, ekiplerin operasyonunu yavaşlatıyor.

Vali Ergün, ihbarın yaklaşık 2 saat önce geldiğini, ekiplerin olay yerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Bölgede AFAD, jandarma ve yerel ekipler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ

Ardanuç ilçesinde etkili olan kar ve kötü hava koşulları, hem günlük yaşamı hem de kurtarma operasyonlarını olumsuz etkiliyor. Yetkililer, bölgeye ulaşımın zorlaştığını ve ekiplerin güvenli bir şekilde çığ altındaki çobanlara ulaşmaya çalıştığını ifade ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia