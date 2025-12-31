Artvin'de çığ düştü SON DAKİKA! Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı?

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Olay, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yaşamı tehdit edici bir durum oluşturdu. Gelen son bilgilere göre, çığ altında kalan kişilerle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Artvin'de meydana gelen çığ düşmesinde ölü ya da yaralı var mı? Detaylar...

ARTVİN'DE ÇIĞ DÜŞTÜ SON DAKİKA!

Vali Turan Ergün, çığ olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "6 çobandan 3'ü çığ altında kaldı. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi. Çobanın yerinin henüz tespit edilemediği belirtildi. Bölgeye AFAD ve diğer ilgili kurumların ekipleri yönlendirildi.

ARTİN'DE MEYDANA GELEN ÇIĞ DÜŞMESİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Vali Turan Ergün'ün açıklamasına göre, çığ olayında 6 çobandan 3'ü doğrudan çığ altında kaldı. Şu an için çobanın sağ mı yoksa yaralı mı olduğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşma çabaları devam ediyor.

Hava şartlarının olumsuzluğu, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ergün, ilgili kurumların olay yerine hızla intikal ettiğini ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA KALDI

Olay yerine yapılan ilk müdahalelere göre çığ altındaki 3 çobanın yerini tespit etmek güçleşti. Bölgedeki yoğun kar ve kötü hava koşulları, ekiplerin operasyonunu yavaşlatıyor.

Vali Ergün, ihbarın yaklaşık 2 saat önce geldiğini, ekiplerin olay yerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Bölgede AFAD, jandarma ve yerel ekipler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ

Ardanuç ilçesinde etkili olan kar ve kötü hava koşulları, hem günlük yaşamı hem de kurtarma operasyonlarını olumsuz etkiliyor. Yetkililer, bölgeye ulaşımın zorlaştığını ve ekiplerin güvenli bir şekilde çığ altındaki çobanlara ulaşmaya çalıştığını ifade ediyor.