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Arsenal Borussia Dortmund maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Arsenal Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, nerede oynanacak ve Arsenal Borussia Dortmund maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

ARSENAL BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

ARSENAL BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Arsenal Borussia Dortmund maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

ARSENAL BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal Borussia Dortmund maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 21.00 (Orta Avrupa saati), Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

ARSENAL BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Londra şehrinde bulunan Emirates stadyumunda oynanacak.

Arsenal, Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynadığı maçlarda taraftarının büyük desteğini alıyor. Borussia Dortmund ise Avrupa kupalarındaki deneyimi ve hızlı hücum oyunuyla deplasmanda sonuç almayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.