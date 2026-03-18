Arne Slot kovuldu mu, Arne Slot Liverpool'dan kovuldu mu?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Premier Lig'deki puan kayıpları sonrası Liverpool'da "Arne Slot" krizi derinleşiyor. Futbol dünyasının yakından takip ettiği "Arne Slot Liverpool'dan kovuldu mu?" başlığı altında, İngiliz basınında yer alan çarpıcı iddialar gündeme bomba gibi düştü. Xabi Alonso ve Steven Gerrard gibi isimlerin halef olarak gösterildiği bu dönemde, Slot'un Galatasaray ile oynanacak rövanş maçındaki kaderini ve olası bir ayrılık senaryosunda Liverpool yönetiminin B planını tüm detaylarıyla sizler için derledik.

LIVERPOOL'UN KABUSU GALATASARAY: GOL ATAMADIĞI TEK RAKİP

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi, İngiliz devinde taşları yerinden oynattı. Hem lig aşamasında hem de son 16 turunda temsilcimize diş geçiremeyen Liverpool'da, teknik direktör Arne Slot'un geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

İşte İngiliz medyasını sallayan o kritik iddia ve Liverpool'daki son durum:

Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Liverpool, sadece tek bir takıma karşı çaresiz kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, son 16 turu ilk maçında da aynı skorla sahadan yenik ayrıldı. Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda rakip fileleri sarsmayı başaran Liverpool'un gol atamadığı tek takımın Galatasaray olması, İngiliz basınında "Cimbom Duvarı" yorumlarını beraberinde getirdi. Şimdi tüm gözler, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road'da oynanacak kader maçına çevrildi.

ARNE SLOT HEDEF TAHTASINDA: ŞAMPİYONLUKTAN KRİZE

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sürpriz bir şampiyonluğa imza atarak devrim yapan Arne Slot, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 arasına girmesine rağmen yerel ligde zirve yarışından kopan Liverpool'da, Hollandalı teknik adam eleştirilerin odağı haline geldi. Takımın hücum hattındaki tutukluğu ve Galatasaray karşısındaki etkisiz oyun, yönetim katında da huzursuzluk yaratmış durumda.

KRİTİK KARAR BELLİ OLDU: ELENME HALİNDE YOLLAR AYRILIYOR

İngiliz medyasının ortaya attığı en çarpıcı iddiaya göre; Liverpool yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini Galatasaray maçına bağladı. Eğer Liverpool, Anfield'da oynanacak rövanşta Galatasaray'ı eleyemez ve turnuvaya veda ederse, Arne Slot ile yollar derhal ayrılabilir. Kulüpte sadece teknik direktör bazında değil, idari yapıda da köklü bir değişim planlanıyor. Bu nedenle Liverpool cephesi, 18 Mart'taki maçı sezonun en kritik sınavı olarak görüyor ve takımı kampa alarak tam konsantrasyonla hazırlanıyor.